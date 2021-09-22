الحويج يدعو بريطانيا لملتقى اقتصادي مشترك

وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج يستقبل سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال (صفحة الوزارة على فيسبوك)

دعا وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، الأربعاء، بريطانيا لتنظيم اقتصادي مشترك، يضم المؤسسات والفعاليات الاقتصادية برعاية وزيري الاقتصاد والتجارة في البلدين، بهدف تبادل الخبرات، وبحث فرص التعاون الواعدة في مجالات الاستثمار، وتنفيذ وتفعيل المناطق الحرة والصناعية وتنظيم معارض دولية مشتركة.

جاء ذلك خلال استقبال الحويج، بمقر الوزارة، سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال، وذلك لبحث أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وفق بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

واستعرض اللقاء عددًا من الملفات ذات العلاقة بمجالات الاقتصاد والتجارة، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الاستثمار وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

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وأكد الوزير «حرص حكومة الوحدة الوطنية على عقد شراكة حقيقية مع المملكة المتحدة بعدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتعاون في قطاعات الصحة والمواصلات والتنمية؛ بهدف تطوير وتحسين الخدمات، ورفع مستوى المعيشة للمواطن»، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على برنامج الإصلاحات الاقتصادية بهدف تحسين بيئة الأعمال بالسوق الليبية، وخلق فرص استثمارية حقيقية وطرحها للشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

ولفت الحويج إلى أن «حكومة الوحدة الوطنية تعمل على دعم قطاع الأعمال والاستثمار وتنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة بهدف تعزيز دورها في رفع مستوى الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية»، مضيفًا أن الحكومة تتطلع لرفع مستوى التعاون مع المؤسسات الاستشارية والخبرات المتخصصة بالمملكة المتحدة في هذا المجال.

من جانبها، أكدت السفيرة البريطانية أنها تتابع عن كثب التطورات في دولة ليبيا، خاصة بمجالات الاقتصاد والتجارة، كما عبرت عن «استعداد بلادها لتقديم الدعم اللازم لليبيا في كافة القطاعات، وكذلك المساهمة في تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة التي أصبحت بديلًا عن النفط في عديد الصناعات».

وأكد الجانبان، في ختام اللقاء، أهمية «التواصل المستمر لرفع مستوى التعاون، والبدء في اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لعقد ملتقى اقتصادي مشترك يضم الغرف التجارية والمستثمرين والمهتمين».

وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج يستقبل سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال (صفحة الوزارة على فيسبوك)

وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج يستقبل سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال (صفحة الوزارة على فيسبوك)