الحويج يدعو بريطانيا لملتقى اقتصادي مشترك

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 سبتمبر 2021, 11:25 مساء
وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج يستقبل سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال (صفحة الوزارة على فيسبوك)

دعا وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، الأربعاء، بريطانيا لتنظيم اقتصادي مشترك، يضم المؤسسات والفعاليات الاقتصادية برعاية وزيري الاقتصاد والتجارة في البلدين، بهدف تبادل الخبرات، وبحث فرص التعاون الواعدة في مجالات الاستثمار، وتنفيذ وتفعيل المناطق الحرة والصناعية وتنظيم معارض دولية مشتركة.

جاء ذلك خلال استقبال الحويج، بمقر الوزارة، سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال، وذلك لبحث أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وفق بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

واستعرض اللقاء عددًا من الملفات ذات العلاقة بمجالات الاقتصاد والتجارة، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الاستثمار وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

- الدبيبة يبحث مع السفيرة البريطانية ملفي الانتخابات وتغير المناخ
- عون يشيد بمساهمة الشركات البريطانية في تنمية وتطوير قطاع النفط

وأكد الوزير «حرص حكومة الوحدة الوطنية على عقد شراكة حقيقية مع المملكة المتحدة بعدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتعاون في قطاعات الصحة والمواصلات والتنمية؛ بهدف تطوير وتحسين الخدمات، ورفع مستوى المعيشة للمواطن»، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على برنامج الإصلاحات الاقتصادية بهدف تحسين بيئة الأعمال بالسوق الليبية، وخلق فرص استثمارية حقيقية وطرحها للشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

ولفت الحويج إلى أن «حكومة الوحدة الوطنية تعمل على دعم قطاع الأعمال والاستثمار وتنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة بهدف تعزيز دورها في رفع مستوى الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية»، مضيفًا أن الحكومة تتطلع لرفع مستوى التعاون مع المؤسسات الاستشارية والخبرات المتخصصة بالمملكة المتحدة في هذا المجال.

من جانبها، أكدت السفيرة البريطانية أنها تتابع عن كثب التطورات في دولة ليبيا، خاصة بمجالات الاقتصاد والتجارة، كما عبرت عن «استعداد بلادها لتقديم الدعم اللازم لليبيا في كافة القطاعات، وكذلك المساهمة في تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة التي أصبحت بديلًا عن النفط في عديد الصناعات».

وأكد الجانبان، في ختام اللقاء، أهمية «التواصل المستمر لرفع مستوى التعاون، والبدء في اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لعقد ملتقى اقتصادي مشترك يضم الغرف التجارية والمستثمرين والمهتمين».

وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج يستقبل سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال (صفحة الوزارة على فيسبوك)
وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج يستقبل سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال (صفحة الوزارة على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«كومان» يثير الجدل في مؤتمر مباراة برشلونة وقادش
رياضة عالمية
بعد محاولة الانقلاب.. حميدتي يحمل السياسيين المسؤولية.. والبرهان: قضيتنا الوطن ...
عربى
«نوفا»: 20 شركة إيطالية تشارك في معرض «ليبيا بيلد 2021»
ليبيا
القضاء السويسري ينهي الجدل حول شكل كبسولات «نسبريسو»
اقتصاد
القضاء السويسري ينهي الجدل حول شكل كبسولات «نسبريسو»
اقتصاد
أستراليا: 3 جرحى في مواجهات بين الشرطة ومناهضين لتطعيم «كورونا»
دولى
إنتر ينتفض في 3 دقائق أمام فيورنتينا ويطارد نابولي
رياضة عالمية
تَنافُس على «مجد الصحراء» في سباق إنغال للجِمال بالنيجر
منوعات
تقرير مغربي: 8 حكام دون المصريين والليبيين في كأس العالم بقطر 2022
رياضة محلية
«النهضة»: قرارات سعيد الأخيرة تهدد «بتفكيك» الدولة التونسية
عربى
زلزال يثير الذعر في ملبورن الأسترالية
دولى
ملتقى اقتصادي ليبي - فرنسي 10 أكتوبر المقبل
ليبيا
«طالبان» تطلب إلقاء كلمة أفغانستان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
دولى
«طلائع الجيش» بطلا للسوبر المصري للمرة الأولى في التاريخ على حساب «الأهلي»
رياضة عالمية
الدبيبة أمام متظاهرين في ميدان الشهداء: «أنتم تقررون من يحكم بالانتخابات»
ليبيا
بليحق: قرار سحب الثقة من الحكومة متعلق بالاتفاقات طويلة الأمد أو أي إجراءات من ...
ليبيا
حكومة الدبيبة «دون ثقة»: إشكالات دستورية وقانونية.. وتساؤلات حول مصير الانتخابات
ليبيا
باريس سان جيرمان يعلن إصابة ميسي
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فيراري تستعين بمحركات التيربو