المجلس الأعلى للقضاء يوقع مذكرة تفاهم مع مجلس الدولة المصري في القاهرة

مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للقضاء ومجلس الدولة المصري، الأربعاء 22 سبتمبر 2021. (السفارة الليبية بالقاهرة)

وقع رئيس المحكمة العليا ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد الحافي، ورئيس مجلس الدولة المصري المستشار محمد محمود حسام الدين، في القاهرة، ظهر اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم تهدف إلى تبادل الفتاوى والأحكام والاجتهادات القانونية والقضائية والأبحاث.

حضر مراسم التوقيع التي جرت بمقر مجلس الدولة المصري في قصر الأميرة فوقية التاريخي بشارع مراد في الجيزة، الوفد القضائي الليبي المرافق لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، والقائم بأعمال السفارة الليبية في القاهرة محمد عبدالعالي مصباح، وعدد من مستشاري مجلس الدولة المصري.

وقال المكتب الإعلامي للسفارة الليبية في القاهرة إن هذه الخطوة تأتي في إطار التعاون القانوني والقضائي بين المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا ومجلس الدولة المصري، «وتحقيقًا لرغبتهما الصادقة والملحة في خلق وإيجاد شراكة حقيقية تخدم المصلحة القضائية في البلدين».

وأضاف أن الوفد القضائي الليبي بحث مع مجلس الدولة المصري «تنظيم أوجه التعاون بين الجهتين في مجال إعداد وتدريب وتأهيل الأطر القانونية والقضائية التابعة للنظام القضائي بليبيا، وطرق رفع الكفاءة الفنية لها من خلال تبادل الأحكام والفتاوى، وتسهيل الاطلاع على السوابق القضائية الصادرة في ذات الشأن، فضلًا عن التدريب والتأهيل المستمر».

أهداف مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للقضاء ومجلس الدولة المصري

وأوضح أن مذكرة التفاهم التي وُقِّعت بين الجانبين «تهدف إلى تبادل الفتاوى والأحكام والاجتهادات القانونية والقضائية، والأبحاث، والمقالات، والتدريب والتأهيل»، مشيرًا إلى اتفاق الجانبين «على أن يتولى مجلس الدولة المصري تقديم الاستشارات والمساعدات الفنية والتقنية إلى الهيئات القضائية التابعة إلى المجلس الأعلى للقضاء بليبيا، من خلال تنفيذ دورات متخصصة لتنمية مهارات أعضاء الهيئات القضائية والرفع من كفاءتهم في مجال اختصاصهم، يتم تنفيذها في المقر الرئيسي لمجلس الدولة بالقاهرة أو في أيه مدينة أخرى بجمهورية مصر العربية».

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كما اتفاق الجانبان على تبادل المطبوعات ذات الصلة بالاختصاص المشترك، المتضمنة الفتاوى والأحكام، والدراسات، والدوريات، والنشرات، والمجلات الخاصة، بكل منهما، وإيجاد آلية مناسبة، للإفادة من قائمة المراجع بمكتبة مجلس الدولة المصري، ومن منصته الإلكترونية.

تكريس العلاقات بين الأسرتين القضائيتين في ليبيا ومصر

وأكد رئيس المحكمة العليا ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد الحافي، في نهاية اللقاء، دور مجلس الدولة الريادي في مجال القضاء الإداري والإفتاء القانوني وصياغة التشريعات في الوطن العربي، مبينًا أن توقيع الاتفاقية جاء تكريسًا للعلاقات والصلات والروابط بين الأسرتين القضائيتين في البلدين الشقيقين.

وفي ذات السياق، أكد القائم بالأعمال في السفارة الليبية بالقاهرة، السفير محمد عبدالعالي مصباح، عمق العلاقات بين ليبيا ومصر، وعأهمية مذكرة التفاهم الموقعة لتطوير مرفق القضاء في ليبيا، مشيرًا إلى أنها تأتي ضمن عدة اتفاقات مهمة توقع بين البلدين الشقيقين للتعاون في مجالات مختلفة.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الدولة المصري، المستشار محمد حسام الدین، على عمق العلاقات بين مصر وليبيا، واستعداد المجلس لتقديم كافة أوجه المعاونة الفنية المطلوبة للأشقاء في ليبيا.

حضر اللقاء من مجلس الدولة المصري، النائب الأول لرئيس المجلس ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع المستشار يسري الشيخ، ونائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، المستشار طه عبده كرسوع، ومن الجانب الليبي عضو المجلس الأعلى للقضاء عن إدارة القانون المستشار ضو الغزوى، ورئيس القسم الفني بإدارة القانون المستشار عبدالباسط مرغم، والملحق القانوني بسفارة ليبيا بالقاهرة محمد حمودة.

مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للقضاء ومجلس الدولة المصري، الأربعاء 22 سبتمبر 2021. (السفارة الليبية بالقاهرة)

مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للقضاء ومجلس الدولة المصري، الأربعاء 22 سبتمبر 2021. (السفارة الليبية بالقاهرة)

مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للقضاء ومجلس الدولة المصري، الأربعاء 22 سبتمبر 2021. (السفارة الليبية بالقاهرة)

مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للقضاء ومجلس الدولة المصري، الأربعاء 22 سبتمبر 2021. (السفارة الليبية بالقاهرة)