السوق الموازية: تراجع جماعي للعملات الدولية أمام الدينار

تراجعت أسعار صرف العملات الدولية الأكثر تداولاً في السوق الموازية أمام الدينار، اليوم الأربعاء، مقارنة بآخر أسعار مسجلة في تعاملات أمس الثلاثاء.

وانخفض الدولار قرشين إلى 4.89 دينار من 4.91 دينار أمس، واليورو أربعة قروش إلى 5.67 دينار مقابل 5.71 دينار أمس، وهبط الجنية الإسترليني 28 قرشا ليسجل 6.60 دينارٍ مقابل 6.88 دينارٍ أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما خسر سعر الليرة التركية والعملة التونسية أربعة قروش لتباعان بـ 0.55 دينار و1.75 دينار، على الترتيب.

وعلى صعيد المعادن النفيسة، هبط سعر كسر الذهب (عيار 18) إلى 201 دينار من 202 دينار.