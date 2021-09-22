السايح وزينينغا يبحثان تطورات إعداد قوانين الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 سبتمبر 2021, 01:05 مساء
لقاء السايح وزينينغا، 21 سبتمبر 2021، (مفوضية الانتخابات)

بحث الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رايزيدون زينينغا، مع رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، التطورات الحالية بشأن إعداد القوانين الانتخابية من قبل السلطات التشريعية.

وأكد زينينغا، خلال اللقاء الذي عُقد أمس الثلاثاء، دعم البعثة المستمر لعمل المفوضية ومناقشة الخطوات التالية بشأن الاستعدادات الفنية للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، حسب بيان البعثة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

كما هنأ المفوضية على استكمال عملية تسجيل الناخبين بنجاح، مشيرًا إلى التقدم الكبير الذي أحرزته في تعزيز مستوى الاستعداد للانتخابات.

ويوم السبت الماضي، أعلنت المفوضية أن العدد النهائي للمسجلين بمنظومة الناخبين بالداخل والخارج بلغ مليونين و865 ألفًا و624 ناخبًا، وذلك تزامنًا مع الإعلان عن قفل منظومة التسجيل بالانتخابات في الخارج.

وتعهَّدت المفوضية بأن تتحمل جميع مسؤولياتها لكي تحقق «أعلى مستويات الثقة والنزاهة» في تنفيذ الانتخابات، مشيرة إلى أنها «تستعد لانطلاقة المرحلة المقبلة، وهي تسليم بطاقات الانتخاب إلى الناخبين، عبر مراكز الانتخاب التي سجلوا بها، حالمًا يتم الإعلان عن ذلك قريبًا».

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