المنفي يتلقى دعوة رسمية لزيارة جنوب أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 سبتمبر 2021, 11:45 صباحا
من لقاء المنفي مع وزيرة خارجية جنوب أفريقيا في نيويورك، 21 سبتمبر 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

تلقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الثلاثاء، دعوة رسمية إلى زيارة جنوب أفريقيا خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال لقاء المنفي مع وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور بمقر البعثة الليبية في نيويورك على هامش مشاركتهما في اجتماعات الدورة السادسة والسبعين، للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث بحثا «تعزيز العلاقات المشتركة، والتعاون بين البلدين»، وفق بيان صادر، الأربعاء، عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

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وخلال اللقاء، أشاد المنفي بتجربة جنوب أفريقيا في تحقيق  المصالحة الوطنية، مؤكدا أن هذا الخيار كان استراتيجيا لتجاوزها الفترة الصعبة التي مرت بها، وشدد على أهمية «دعم الخطوات الانتقالية كافة بما يحقق الأمن والاستقرار في ليبيا».

ويتواجد المنفي رفقة وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش منذ الإثنين الماضي، في نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأفاد مصدر قريب من المجلس الرئاسي إلى «بوابة الوسط» بأن زيارة المنفي لنيويورك ستستمر أسبوعًا، وسيلقي خلالها كلمة ليبيا، كما سيلتقي عددًا من وزراء الخارجية العرب والأجانب المعنيين بالأزمة الليبية، على هامش الاجتماعات.

من لقاء المنفي مع وزيرة خارجية جنوب أفريقيا في نيويورك، 21 سبتمبر 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)
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