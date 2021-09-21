البعثة الأممية: حكومة الوحدة الوطنية تظل «الحكومة الشرعية» حتى إجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 سبتمبر 2021, 09:40 مساء
شعار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، (أرشيفية: الإنترنت)

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها «تلقت بقلق تقارير بشأن قيام مجلس النواب بحجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية».

وأكدت البعثة، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أن «حكومة الوحدة الوطنية الحالية تظل الحكومة الشرعية حتى يتم استبدالها بحكومة أخرى من خلال عملية منتظمة تعقب الانتخابات».

وشددت على أن «تركيز الحكومة الأساسي يظل هو السير بالبلاد نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر 2021 وتقديم الخدمات الضرورية للشعب».

- الدبيبة: لن نكون مع أي جهة ترغب في دمار الوطن
- بليحق: حكومة الوحدة مستمرة لتصريف الأعمال
- 38 نائبا يبحثون إصدار بيان رافض لقرار سحب الثقة من الحكومة

وأكد المبعوث الخاص، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، أن «البعثة كانت تتوقع أن تتركز جهود مجلس النواب على وضع اللمسات الأخيرة على قانون الانتخابات البرلمانية، وأن تعمل قيادة المجلس على تعزيز جهودها نحو بناء توافق واسع النطاق بشأن الإطار التشريعي للانتخابات، الذي يجري العمل عليه».

وطالبت مجلس النواب بـ«استكمال العمل على قانون الانتخابات النيابية خلال الأسبوع المقبل في أقصى تقدير». كما ذكّرت «الأطراف بالالتزام بالإطار القانوني والدستوري الذي يحكم العملية السياسية الليبية».

ودعت البعثة الأممية «مجلس النواب وجميع المؤسسات والجهات السياسية الفاعلة ذات الصلة إلى التركيز على استكمال إعداد الإطار الدستوري والتشريعي لانتخابات 24 ديسمبر، والامتناع عن أي إجراء يمكن أن يقوض العملية الانتخابية ووحدة البلاد وأمنها واستقرارها».

وشددت في ختام بيانها على أن «يبقى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021 هو الهدف الأسمى، وأي جهود لتحويل الانتباه إلى أهداف أخرى يقع ضد إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بأغلبية أصوات 89 من أصل 113 نائبًا حضروا جلسة، اليوم. لكنه أكد لاحقًا أن حكومة الوحدة الوطنية ستستمر في تسيير أعمالها اليومية كـ«حكومة تصريف أعمال».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

باريس سان جيرمان يعلن إصابة ميسي
رياضة عالمية
أسعد زهيو: الحكومة متخبطة وسحب الثقة «سيرمي بالانتخابات على الرف»
ليبيا
وكيلة الخارجية الأميركية: الاجتماع مع المنقوش حول الانتخابات وسحب القوات ...
ليبيا
دبلوماسي إيطالي عن «أزمة الغوصات»: على أوروبا تولي مسؤولية استقرار منطقة المتوسط...
دولى
الحكومة السودانية: تصفية آخر جيوب الانقلاب.. والقبض على قادته من عسكريين ومدنيين
عربى
هون تعلن برنامج مهرجانها السياحي في نسخته الفضية
ثقافة وفن
ظاهرة غريبة تطارد أتلتيكو مدريد قبل مواجهة خيتافي في «الليغا»
رياضة عالمية
رجل يحاول تهريب 213 فرس بحر
علوم وتكنولوجيا
بوغدانوف: روسيا والسودان تجريان محادثات بشأن قاعدة بحرية على البحر الأحمر
دولى
رسميا.. تحديد موعد مباراتي مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
بليحق يعلن تشكيل لجنتين للتحقيق مع الحكومة ودراسة قانون انتخاب مجلس النواب
ليبيا
«طالبان» تطرد النساء الأفغانيات العاملات بوزارة الخارجية
دولى
غسان سلامة: بعض أفراد الطبقة الحاكمة لا يريدون إتمام الانتخابات
ليبيا
الأسطورة بيليه يتحدث إلى محبيه بعد العودة مجددا للعناية المركزة
رياضة عالمية
ليلة اهتزاز عرش ميسي في حديقة الأمراء
رياضة عالمية
د. عوض القويري لـ«بوابة الوسط»: نقص هذه الأدوية ينبئ بكارثة صحية في ليبيا
طب وصحة
لقاح «فايزر» آمن للأطفال بين سن 5 و11 عاما
دولى
سيطرة أهلاوية برباعية تمنح أبناء طرابلس بطاقة التأهل في «الكونفدرالية» لملاقاة ...
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«مازدا» تكشف «CX-5» المحدثة