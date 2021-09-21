مركز سبها الطبي يسلم 20 جثة مجهولة الهوية للنيابة العامة

مركز العزل الصحي في سبها، (مركز سبها الطبي)

سلَّمت دار الرحمة بمركز سبها الطبي، أول من أمس الأحد 20 جثة مجهولة الهوية للنيابة العامة.

وقال المركز في بيان اليوم، إن عملية التسليم تمت بناء على القرار الذي أصدرته النيابة العامة بشأن دفن هذه الجثث التي كانت متراكمة لبضعة أشهر على ذمة النيابة العامة ومراكز الشرطة بثلاجات حفظ الجثامين بالدار.

- البدء في تركيب مصنع جديد للأوكسجين بمركز سبها الطبي إثر ارتفاع الإصابات بـ«كورونا».

وبحسب البيان، جرت عملية التسليم بحضور رئيس ومدير نيابة سبها، والضابط المكلف، والهلال الأحمر فرع سبها، وشركة الخدمات العامة.

وأوضح البيان أن الدار ستسلم 6 جثث أخرى مجهولة الهوية بعد استكمال إجراءاتها.