«الأرصاد»: ضباب على الساحل من شحات إلى درنة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل، ومتوسطة في المنطقة من شحات إلى درنة وساحل مصراتة، وذلك بسبب ضباب خفيف.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 متر.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

- السماء قليلة السحب.

- الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين 05 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة الحرارة تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة، وتكون متوسطة الليلة وصباح الغد على ساحل مصراتة، وذلك لاحتمالية حدوث ضباب خفيف.