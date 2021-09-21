السوق الرسمية: تراجع الدولار والإسترليني وارتفاع اليورو أمام الدينار

مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

انخفض سعر صرف العملتين الأميركية والبريطانية أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الثلاثاء، بينما ارتفعت العملة الأوروبية، وذلك مقارنة بالأسعار المسجلة أمس الإثنين.

وتراجع متوسط سعر صرف الدولار قرشا واحدا إلى 4.52 دينار، مقابل 4.53 دينار أمس، وخسر سعر الجنيه الإسترليني قرشين مسجلا 6.19 دينار مقابل 6.21 دينار أمس، في حين ارتفع اليورو قرشا إلى 5.31 دينار من 5.30 دينار أمس.

واستقرت الليرة التركية عند 0.52 دينار، واليوان الصيني عند 0.7 دينار، حسب الأسعار المعلنة من مصرف ليبيا المركزي اليوم.

وفيما يخص العملات العربية، بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.20 دينار، والدرهم الإماراتي 1.23 دينار، والدينار التونسي 1.61 دينار.