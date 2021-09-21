تدشين أول الرحلات بين ليبيا ومالطا

تدشين أول الرحلات بين ليبيا ومالطا (صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة على فيسبوك)

أعلن وزير المواصلات محمد الشهوبي، الإثنين، عن تدشين أول الرحلات بين ليبيا ومالطا بعد توقفها لأكثر من عامين، وذلك بحضور وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج.

وشهد مطار معيتيقة، اليوم الإثنين، وصول الطائرة التابعة لطيران ميدافيا المالطية، وعلى متنها وزير الاقتصاد بدولة مالطا، حيث كان في استقباله وزيرا المواصلات والاقتصاد والتجارة بحضور وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل الجوي ورئيس مصلحة المطارات ومدير عام مطار معيتيقة.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج خلال لقائه نظيره المالطي أن «هذه الخطوة تساهم في تسهيل حركة أصحاب الأعمال بين البلدين وتنظيم ملتقيات ومعارض مشتركة بين الفعاليات الاقتصادية بهدف رفع مستوى التبادل التجاري وتحفيز الاستثمار».

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ووقعت وزارتا المواصلات الليبية والمالطية في 9 سبتمبر اتفاقية بشأن فتح المجال الجوي بين البلدين بعد الانتهاء من إعداد البروتوكولات المطلوبة، بحسب ما أعلنه رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، خلال مؤتمر صحفي في فاليتا مع نظيره المالطي.

وقبل أيام زار وفد من شركة الطيران المالطية «ميدافيا» طرابلس واجتمع مع وزير المواصلات محمد سالم الشهوبي، ومسؤولي الوزارة بحضور السفير المالطي في طرابلس تشارلز صليبا، من أجل الحصول على تراخيص الهبوط والإقلاع.