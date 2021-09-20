مؤسسة النفط تفتتح شركة مرزق للخدمات النفطية المحدودة في لندن

جانب من افتتاح شركة مرزق للخدمات النفطية المحدودة في لندن (المؤسسة الوطنية للنفط)

افتتح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، رسمياً اليوم الإثنين، شركة مرزق للخدمات النفطية المحدودة، في لندن.

«مرزق للخدمات النفطية المحدودة»، هي شركة خدمات تجارية تأسست في المملكة المتحدة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، ينصب التركيز الأساسي على خلق قيمة مضافة لأعمال استخراج البترول والغاز الطبيعي، من خلال توفير الدعم لتمكين الشركات من تحسين عملياتها التجارية وتقييم أداء الشركات، وفق بيان نشرته صفحة مؤسسة النفط على «فيسبوك».

وتشمل خدمات شركة مرزق، الأعمال الاستشارية وأبحاث ودراسات السوق وخدمات الأعمال، وسيتم توفير خدمات التخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال والموظفين الهندسين والفنيين وخدمات الدعم من قبل قسم الخدمات الاستشارية، وتوفير معلومات السوق من خلال مجال أبحاث ودراسات السوق، وستقدم الشركة أيضًا قيمة لسلسلة التوريد الخاصة بشركات المؤسسة النفط الوطنية، وفق البيان.

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وأضاف البيان أن «شركة مرزق ستضيف قيمة مضافة إلى المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها من خلال التعاون مع الشركات البريطانية الكبرى، بما في ذلك مقاولي الهندسة والمشتريات والبناء الدوليون الرائدون، بطريقة تسليم المفتاح للمشاريع».

وتابعت أن «لدى المؤسسة الوطنية للنفط أهداف طموحة لتوسيع طاقتها الإنتاجية للنفط بما يتجاوز 2 مليون برميل يوميا، وستساعدها شركة مرزق في تحقيق هذا الهدف، حيث تعمل كذراع خارجي للمؤسسة على غرار الشركات الوطنية الأخرى للدول المنتجة للنفط».

مركز استراتيجي

وأوضحت أنها «اختارت لندن كقاعدة لها، باعتباره موقعا يوفر مركزًا استراتيجيًا في المملكة المتحدة بالقرب من شركات الهندسة والاستشارات والتقنيات الممتازة التي ستدعم المؤسسة و شركة مرزق في تلبية خطط نموها»، مشددة على أن «شركة مرزق ستدعم المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها في توفير التدريب والتطوير لموظفيها».

في سياق مواز، التقى مصطفى صنع الله اللورد جيرالد غريمستون وزير الدولة للاستثمار لدى وزارتي التجارة الدولية، والأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية في المملكة المتحدة، حيث ناقش الطرفان «خطط العمل المشتركة وشركات النفط الوطنية المهتمة بتطوير مرافق النفط والغاز البرية والبحرية الليبية والخطط المستقبلية للطاقات المتجددة، مع التركيز عن كثب على تحقيق أهداف خفض الكربون والاستثمار والتحول إلى استخدام الطاقات المتجددة».

فرصة للتعاون مع الشركات البريطانية

وقال صنع الله: «نحن فخورون جدًا بإطلاق شركة مرزق لمساعدة المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لنا في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية. نحن نرى أن انطلاق أعمال شركة مرزق على أنها فرصة ممتازة للتعاون مع الشركات البريطانية في تزويدنا بحلول قوية لإثبات أعمالنا في المستقبل، كما أننا ممتنون لمجلس الأعمال البريطاني الليبي (LBBC) لدعمه المستمر في دفع أعمالنا إلى الأمام».

حضر الحدث القائم بإعمال السفارة الليبية بالمملكة المتحدة ، السفير محمد الكوني، وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ، أبوالقاسم شنقير والعماري محمد العماري، وبعض رؤساء شركات النفط وكبار المستشارين والمختصين من المؤسسة الوطنية للنفط ومرزوق للخدمات النفطية.

جانب من افتتاح شركة مرزق للخدمات النفطية المحدودة في لندن (المؤسسة الوطنية للنفط)

جانب من افتتاح شركة مرزق للخدمات النفطية المحدودة في لندن (المؤسسة الوطنية للنفط)

جانب من افتتاح شركة مرزق للخدمات النفطية المحدودة في لندن (المؤسسة الوطنية للنفط)

جانب من افتتاح شركة مرزق للخدمات النفطية المحدودة في لندن (المؤسسة الوطنية للنفط)