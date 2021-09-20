مجلس الوزراء يأذن بإجراء صيانة عاجلة لجسر وادي الكوف بالجبل الأخضر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 سبتمبر 2021, 10:18 مساء
جسر وادي الكوف بمنطقة الجبل الأخضر. (أرشيفية: الإنترنت)

أذنت رئاسة مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية لجهاز مشروعات المواصلات لمباشرة إجراءات التعاقد لتنفيذ مشروع أعمال الصيانة العاجلة لجسر وادي الكوف بالجبل الأخضر، شرق البلاد، وفق القرار رقم (374) لسنة 2021.

وظهرت في الآونة الأخيرة تشققات وشروخ في هيكل جسر وادي الكوف الحيوي بمنطقة الجبل الأخضر، ما دفع عددًا من الجهات والمسؤولين في المنطقة إلى مطالبة الحكومة بالتدخل من أجل إجراء صيانة عاجلة للجسر.

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وفي أواخر أغسطس، تعهد وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الشهوبي، بإجراء «صيانات عاجلة» لعدد من الطرق والجسور في منطقة الجبل الأخضر، من بينها جسر وادي الكوف، بعد ظهور تشققات وشروخ بالجسر.

ويقع جسر وادي الكوف في الجبل الأخضر، غرب مدينة البيضاء بنحو 19 كيلومترًا، ويربط بين البيضاء ومدينة المرج، ويعتبر أكبر جسر كبلي خرساني في البلاد، إذ يبلغ ارتفاع عموديه 160 مترًا تقريبًا.

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