الفطيسي مديرا عاما للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي

شعار المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي (الإنترنت)

أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية قرارًا بتعيين محمود أحمد الفطيسي مديرًا عامًّا للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي.

جاء ذلك في القرار رقم 416 لسنة 2021 الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 19 سبتمبر الجاري، الذي نص على العمل بالقرار من تاريخ صدوره، وإلغاء كل حكم يخالفه.

يأتي هذا في الوقت الذي تخطط فيه حكومة الوحدة الوطنية لتنفيذ حزمة المشروعات التنموية، ضمن مشروع «عودة الحياة» للاقتصاد الوطني، الذي أصدر إزاءه مجلس الوزراء «جملة من الإجراءات والقرارات للعمل على صيانة وتأهيل عدد من الطرق وإنشاء جسور وصيانة أخرى».

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وأخيرًا، أطلقت المؤسسة الليبية للاستثمار مشروع «بناء السلام»، ضمن خطة عودة الحياة التي أطلقها رئيس حكومة الوحدة الوطنية، التي تهدف إلى استكمال تنفيذ مشروعات التنمية المتوقفة.

وقالت المؤسسة، في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن المشروع يأتي «في إطار مواكبة التحولات الإيجابية التي تشهدها البلاد، وبدعم حكومة الوحدة الوطنية لتحريك عجلة التنمية الاقتصادية، لتحقيق النماء في ليبيا، وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطن».