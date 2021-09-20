الدبيبة يناقش «ملف الجنسية الليبية في المنطقة الجنوبية» خلال لقاء مع عدد من أعيان الطوارق

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 سبتمبر 2021, 07:11 مساء
الدبيبة خلال لقائه عددًا من أعيان الطوارق، 20 سبتمبر 2021. (المكتب الإعلامي للحكومة)

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، المشاكل التي تواجه الطوارق وسكان أوباري، ومنها مسألة الجنسية في المنطقة الجنوبية، وذلك خلال لقاء بمقر رئاسة الوزراء مع عدد من أعيان الطوارق، اليوم الإثنين.

وعرض رئيس المجلس الاجتماعي الأعلى لطوارق ليبيا، مولاي اقديدي، أهم التحديات والمشاكل التي تواجه سكان أوباري، خاصة والطوارق بشكل عام؛ فيما ركز الاجتماع على ملف الخدمات، وسبل تحسينها.

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وشدد الدبيبة على ضرورة معالجة «ملف الجنسية الليبية في المنطقة الجنوبية، وفق معايير وأسس قانونية»، مضيفًا: «لن نسمح باستمرار هذا الملف بهذا الشكل مهما كانت الأسباب».

وأشار إلى وجود ملف للتنمية في مدينة أوباري، الذي يشمل تنفيذ طريق (أوباري – غات)، فضلًا عن دعم بلديات أوباري، والغريفة، وبنت بية، من خلال مخصصات وزارة الحكم المحلي في باب التنمية لتنفيذ مشروعات عاجلة بها.

الدبيبة خلال لقائه عددًا من أعيان الطوارق، 20 سبتمبر 2021. (المكتب الإعلامي للحكومة)
الدبيبة خلال لقائه مع عدد من أعيان الطوارق، 20 سبتمبر 2021. (المكتب الإعلامي للحكومة)
الدبيبة خلال لقائه عددًا من أعيان الطوارق، 20 سبتمبر 2021. (المكتب الإعلامي للحكومة)
الدبيبة خلال لقائه عددًا من أعيان الطوارق، 20 سبتمبر 2021. (المكتب الإعلامي للحكومة)
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