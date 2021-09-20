انقطاع الاتصالات عن مناطق في بني وليد بعد سرقة إحدى المحطات

صورة من محطة الاتصالات التي تعرضت للسرقة في بني وليد.

أكد مصدر بشركة «هاتف ليبيا»، في بني وليد، تعرض إحدى المحطات بمنطقة أم الرتم جنوب المدينة للعبث والسرقة والتكسير، مما أدى لانقطاع الاتصالات عن مناطق أشميخ وتينيناي ونسمة.

وقال المصدر لـ«بوابة الوسط» إن المخربين قاموا بسرقة نضائد المحطة، مما تسبب في قطع الاتصالات وضعفها في بعض المناطق، مشيرًا إلى توجه فريق هندسي من شركة «هاتف ليبيا» إلى مكان المحطة ومعاينة عملية التخريب والسرقة.

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وطالب الأهالي مكتب الاتصالات في بني وليد بسرعة صيانة وتبديل البطاريات التي أدت إلى انقطاع الاتصالات، إذ أن الأمر أربك وعطل مصالح الكثيرين.