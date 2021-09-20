الدولار يواصل الهبوط في السوق الموازية

أسعار صرف الدينار في السوق الموازية (الإثنين 20 سبنمبر 2021)

واصل الدولار الأميركي التراجع مقابل الدينار في تعاملات اليوم الإثنين، 20 سبتمبر 2021، بالسوق الموازية، فيما استقرت غالبية العملات الدولية أمام العملة الليبية.

ولليوم الثاني على التوالي، هبط سعر صرف العملة الأميركية مسجلا 4.93 دينار، مقابل 4.94 دينار أمس الأحد، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

يشار إلى أن سعر صرف الدولار استهل تعاملات هذا الأسبوع مسجلا 4.96 في السوق الموازية.

واستقر سعر صرف اليورو الأوروبي عند 5.71 دينار، الذي سجله أمس، كما استقر الجنيه الإسترليني عند مستوى 6.88 دينار. وحافظت الليرة التركية على مستوى 0.59 دينار، والدينار التونسي عند 1.79 دينار ليبي.

وعلى صعيد المعادن النفيسة، هبط سعر كسر الذهب (عيار 18)، عند 202 دينار، الذي يعد انخفاضًا لم يسجله المعدن الأصفر منذ فترة طويلة.