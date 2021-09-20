«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 سبتمبر 2021, 10:24 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل اليوم الإثنين.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن مركز الأرصاد أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 متر.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى قليلة السحب غدا.
- الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
- الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية على الساحل من الخليج إلى بنغازي، ومتغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية على باقي الساحل، سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

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