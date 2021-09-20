الحكومة: الاتفاق على تطوير البنية التحتية للاتصالات في المنطقة الجنوبية بالكامل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 سبتمبر 2021, 12:41 صباحا
موظفان يعملان على توصيل معدات لتحسين الاتصالات في غات. (الحكومة)

اتفقت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة مع الشركة القابضة للاتصالات على تطوير وتحسين البنية التحتية للاتصالات في المنطقة الجنوبية بالكامل.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة إن الاتفاق جرى يوم الأحد بين الشركة ومكتب نائب رئيس حكومة الوحدة رمضان بوجناح، إذ أعلنت شركة «ليبيانا» للهاتف المحمول عن وصول معدات ترقية تغطية خدمة الجيل الرابع 4G لبلدية غات.

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ومن المقرر أن تباشر فرق الصيانة العمل على تحسين التغطية بين غات المدينة والبركت ومحلة تهاله، وكذلك ربط مطار غات الدولي، وربط المنفذ الحدودي بالألياف البصرية.

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