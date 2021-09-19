شركة البريقة: الوقود متوفر وعمليات تزويد المحطات تجري بشكل اعتيادي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 سبتمبر 2021, 09:47 مساء
شاحنة نقل وقود تفرغ حمولتها في إحدى محطات التوزيع. (أرشيفية: شركة البريقة لتسويق النفط)

طمأنت شركة البريقة لتسويق النفط، مساء اليوم الأحد، المواطنين بشأن توفُّر الوقود، مؤكدة أن عمليات تزويد المحطات عن طريق شركات التوزيع «تتم بشكل اعتيادي من خلال مستودعات الشركة بجميع المناطق».

يأتي ذلك، ردًا على ما جرى تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن نقص الوقود وتكدُّس سيارات المواطنين أمام محطات التوزيع في بعض المناطق.

ودعت شركة البريقة عبر صفحتها على «فيسبوك» المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات الكاذبة، مطالبة إياهم بالتحلي بروح المسؤولية تجاه البلاد والعباد وحفاظًا على الأمن العام.

كما أكدت شركة البريقة لتسويق النفط أنها مستمرة وشركات التوزيع في فتح أبواب التزويد بالمحطات إلى حين انفكاك الأزمة.

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