وزارة الخارجية تناقش تأمين الحدود الجنوبية في لقاء مع مسؤولة أوروبية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 سبتمبر 2021, 07:25 مساء
وكيل وزارة الخارجية محمد عيسى مع رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في الإدارة المتكاملة لأمن الحدود بليبيا ناتالينا شيا. (وزارة الخارجية)

اجتمع وكيل الشؤون السياسية بوزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد خليل عيسى مع رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في الإدارة المتكاملة لأمن الحدود بليبيا ناتالينا شيا لبحث كيفية التعاون مع ليبيا لحماية الحدود الجنوبية.

وقالت وزارة الخارجية إن اللقاء الذي عُقِد اليوم، الأحد، بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس بحضور مدير إدارة الشؤون الأوروبية بالوزارة محمد المقهور والمندوب عن إدارة المنظمات الدولية علي كرير.

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وأشاد عيسى بدور البعثة الأوروبية في تقديم الدعم اللازم لأمن الحدود البرية والبحرية والجوية وللحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين، مضيفًا أن أي عمل خارج اختصاص البعثة «مرفوض».

وشدد على ضرورة أن يكون العمل من خلال المؤسسات الرئيسية للدولة الليبية، فيما جرت مناقشة كيفية التعاون بين ليبيا والاتحاد الأوروبي ودول الحزام الجنوبي لليبيا في تأمين الحدود الليبية واستقرارها.

وأكد وكيل الوزارة امتلاك ليبيا «كوادر ذات كفاءة عالية في مجال حماية الحدود البرية والبحرية والجوية، ولذا فهي ليست بحاجتها للتدريب بقدر حاجتها للدعم اللوجستي (المعدات والإمكانات)».

واعتبر أن بعض المنظمات الدولية المتواجدة في ليبيا «ليس لها دور فعال ولها أبعاد أخرى »، مشددًا على ضرورة احترام السيادة الليبية. وواصل: «دولة ليبيا ستقوم باجتماعات مكثفة مع جميع القطاعات المعنية بأمن الحدود بالتعاون مع البعثة لوضع الاستراتيجية المناسبة بالخصوص».

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