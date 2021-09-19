عقيلة صالح يستقبل المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي في القبة

لقاء المستشار عقيلة صالح مع المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي في القبة، الأحد 19 سبتمبر 2021. (مجلس النواب)

استقبل رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح بمقر إقامته في القبة، اليوم الأحد، المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي، نيكولا أورلاندو بحضور القنصل الإيطالي العام في ليبيا.

وقال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق عبر صفحته على «فيسبوك»، إن لقاء المستشار عقيلة صالح والمبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي تناول تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وأوضح بليحق أن اللقاء جرى خلاله «التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المُحدد في 24 ديسمبر من العام الجاري ودعم جمهورية إيطاليا لإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده».

وأضاف أن اللقاء تناول أيضًا «الخطوة المهمة التي اتخذها مجلس النواب بإصدار قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي كونه السلطة التشريعية المناط بها إصدار القوانين والتشريعيات وفقًا للإعلان الدستوري».

- مفوضية الانتخابات تتسلم رسميًا قانون انتخاب رئيس الدولة

- المجلس الأعلى للدولة يعتمد قاعدة دستورية للسلطة التشريعية والتنفيذية من 63 مادة

- ننشر اختصاصات الرئيس وشروط الترشح وفق القانون الصادر عن «النواب»

- «النواب» يرسل نسخة من قانون انتخاب الرئيس إلى المفوضية والبعثة الأممية

وأعلن المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، فتحي المريمي، في 9 سبتمبر، أن المجلس أرسل قانون انتخاب رئيس الدولة إلى مفوضية الانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا وكل جهات الاختصاص الليبية.

لكن المجلس الأعلى للدولة، أعلن من جانبه، اليوم، اعتماد قاعدة دستورية للسلطة التشريعية والتنفيذية تضم 63 مادة، أعدتها لجنة إعداد قانون الانتخابات بالمجلس من أجل التشاور بشأنها مع مجلس النواب.

ويأتي ذلك، في ظل استمرار تعثُّر ملتقى الحوار السياسي الليبي في التوافق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات، في وقت يدعو فيه المجتمع الدولي الأطراف الليبية إلى ضرورة تنظيم الانتخابات في موعدها المحدد كما نصت عليه خارطة الطريق.

لقاء المستشار عقيلة صالح مع المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي في القبة، الأحد 19 سبتمبر 2021. (مجلس النواب)