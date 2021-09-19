عقيلة صالح يستقبل المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي في القبة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 سبتمبر 2021, 06:51 مساء
لقاء المستشار عقيلة صالح مع المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي في القبة، الأحد 19 سبتمبر 2021. (مجلس النواب)

استقبل رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح بمقر إقامته في القبة، اليوم الأحد، المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي، نيكولا أورلاندو بحضور القنصل الإيطالي العام في ليبيا.

وقال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق عبر صفحته على «فيسبوك»، إن لقاء المستشار عقيلة صالح والمبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي تناول تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وأوضح بليحق أن اللقاء جرى خلاله «التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المُحدد في 24 ديسمبر من العام الجاري ودعم جمهورية إيطاليا لإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده».

وأضاف أن اللقاء تناول أيضًا «الخطوة المهمة التي اتخذها مجلس النواب بإصدار قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي كونه السلطة التشريعية المناط بها إصدار القوانين والتشريعيات وفقًا للإعلان الدستوري».

- مفوضية الانتخابات تتسلم رسميًا قانون انتخاب رئيس الدولة
- المجلس الأعلى للدولة يعتمد قاعدة دستورية للسلطة التشريعية والتنفيذية من 63 مادة
- ننشر اختصاصات الرئيس وشروط الترشح وفق القانون الصادر عن «النواب»
- «النواب» يرسل نسخة من قانون انتخاب الرئيس إلى المفوضية والبعثة الأممية

وأعلن المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، فتحي المريمي، في 9 سبتمبر، أن المجلس أرسل قانون انتخاب رئيس الدولة إلى مفوضية الانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا وكل جهات الاختصاص الليبية.

لكن المجلس الأعلى للدولة، أعلن من جانبه، اليوم، اعتماد قاعدة دستورية للسلطة التشريعية والتنفيذية تضم 63 مادة، أعدتها لجنة إعداد قانون الانتخابات بالمجلس من أجل التشاور بشأنها مع مجلس النواب.

ويأتي ذلك، في ظل استمرار تعثُّر ملتقى الحوار السياسي الليبي في التوافق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات، في وقت يدعو فيه المجتمع الدولي الأطراف الليبية إلى ضرورة تنظيم الانتخابات في موعدها المحدد كما نصت عليه خارطة الطريق.

لقاء المستشار عقيلة صالح مع المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي في القبة، الأحد 19 سبتمبر 2021. (مجلس النواب)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فرانس برس»: هل غيرت مديرة صندوق النقد الدولي تقريرها لصالح الصين؟
دولى
وزير العمل: وقعنا في القاهرة اتفاقات وعقودا بـ19 مليار دينار
ليبيا
وزير العمل: ليبيا تحتاج مليون عامل مصري
ليبيا
نيويورك: قادة 100 دولة يحضرون الجمعية العامة للأمم المتحدة رغم الوباء
دولى
«لقاء ودي» يجمع أمير قطر وولي العهد السعودي ومسؤولا إماراتيا رفيعا بالبحر الأحمر
عربى
دي مايو: إيطاليا وفرنسا وألمانيا سترأس «حدثا رفيع المستوى» بشأن ليبيا
ليبيا
جريدة «الوسط»: خلافات داخلية وخارجية قبل 100 يوم من الموعد الانتخابي
ليبيا
تشكيل فريق «تواصل مباشر» بين الدبيبة وأعضاء مجلس النواب لاستقبال طلباتهم
ليبيا
بين «انتقادات» و«أعذار».. تباين آراء النواب بشأن سحب الثقة من حكومة الدبيبة
ليبيا
«دويتشه فيله»: الانقسامات منحت سيف القذافي «فرصة حقيقة» للعودة السياسية
ليبيا
مواطن يعثر على هيكل عظمي لديناصور في الصحراء الليبية
علوم وتكنولوجيا
الغويل: تمويل إعادة الإعمار من الصناديق الخاصة والشراكات الدولية
ليبيا
مدبولي: لا ينبغي لأي دولة التدخل بوجود فعلي أو التأثير على صنع القرار في ليبيا
ليبيا
جريدة «الوسط»: «مباراة» المساءلة بين الحكومة والبرلمان تنتهي دون حسم
ليبيا
العثماني وقادة «العدالة والتنمية» يستقيلون بعد هزيمة انتخابية مدوية بالمغرب
عربى
«البريقة لتسويق النفط» تعلن بدء التسجيل بمنظومة أسطوانات الغاز المنزلي
ليبيا
العكاري يكشف سبب تراجع سعر صرف الدولار أمام الدينار
ليبيا
في رسالة إلى الكبير .. مخاوف وتوصيات لجنة خبراء الاقتصاد الليبية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذه الفاكهة تسيطر على السكر في الدم