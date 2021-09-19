وصول التوربينتين الثالثة والرابعة ومولديهما لمحطة كهرباء غرب طرابلس الغازية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 سبتمبر 2021, 03:47 مساء
التوربينة الثالثة والرابعة لمحطة غرب طرابلس الغازية بمنياء طرابلس. (الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، وصول التوربينتين الثالثة والرابعة ومولديهما لمشروع محطة كهرباء غرب طرابلس الغازية إلى ميناء طرابلس البحري على متن باخرة رست أمس السبت، مشيرة إلى أن هذه المعدات «مكملة» للمشروع.

وقالت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن العمل جارٍ اليوم لاستخراج المعدات من الباخرة من قبل إدارة التسريح الجمركي وبحضور مندوبين عن شركتي «سيمنس» الألمانية و«أنكا» التركية، موضحة أن هذه الشحنة «تتضمن التوربينتين الثالثة والرابعة ومولديهما ومعدات متنوعة تابعة للمشروع المُصنّعة من قبل شركة سيمنس».

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ووصلت التوربينة الغازية الأولى والتوربينة الغازية الثانية لمشروع محطة غرب طرابلس الغازية في 8 أغسطس الماضي، وذلك لوضعهما على القاعدة المخصصة لهما بموقع المشروع الذي تبلغ قدرته الإنتاجية 671 ميغاوات موزعة على أربع وحدات، بحسب الشركة.

وبدأت الأعمال المدنية والحفريات بمشروع محطة كهرباء غرب طرابلس الاستعجالي في مايو الماضي، في إطار مساعي الشركة العامة للكهرباء للرفع من القدرات الإنتاجية والقضاء على العجز الحاصل في الشبكة الكهربائية، وذلك ضمن المخطط الاستراتيجي للشركة الذي يشمل إنشاء ثلاث محطات، منها واحدة في محطة مصراتة بقدرة 640 ميغاوات، وأخرى في طبرق بقدرة 740 ميغاوات.

التوربينة الثالثة والرابعة لمحطة غرب طرابلس الغازية بمنياء طرابلس. (الشركة العامة للكهرباء)
التوربينة الثالثة والرابعة لمحطة غرب طرابلس الغازية بمنياء طرابلس. (الشركة العامة للكهرباء)
التوربينة الثالثة والرابعة لمحطة غرب طرابلس الغازية بمنياء طرابلس. (الشركة العامة للكهرباء)
التوربينة الثالثة والرابعة لمحطة غرب طرابلس الغازية بمنياء طرابلس. (الشركة العامة للكهرباء)
التوربينة الثالثة والرابعة لمحطة غرب طرابلس الغازية بمنياء طرابلس. (الشركة العامة للكهرباء)
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