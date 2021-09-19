«طاقة» المصرية ترغب في تنفيذ مشاريع إمدادات خطوط الغاز بليبيا

لقاء وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون خلال تواجده بمصر مع رئيس أعضاء مجلس إدارة شركة T.A.Q.A. (صفحة وزارة النفط والغاز على فيسبوك)

أعلنت شركة TAQA (طاقة) المصرية، عن رغبتها في تنفيذ مشاريع إمدادات خطوط الغاز بليبيا، وفق بيان لوزارة النفط والغاز عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال لقاء وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون خلال تواجده بمصر مع رئيس أعضاء مجلس إدارة شركة T.A.Q.A. والتي تعد إحدى الشركات المصرية الكبرى المستثمرة في مجال إمدادات خطوط الغاز، وكذلك إمدادات الغاز المنزلي.

وقالت الوزارة، في بيانها، إن رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة «قدّموا شرحًا مفصلاً عن الأعمال والأنشطة التي تقوم بها الشركة»، مؤكدين رغبة الشركة في المساهمة بتنفيذ بعض مشاريع إمدادات خطوط الغاز في ليبيا، وفق أحدث التقنيات.

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بدوره، أكد الوزير عون أن «الشركات العالمية التي تتبنى في نهجها التقنيات الحديثة، والتي بإمكانها تقديم إضافات جديدة لقطاع النفط والغاز في ليبيا، هي شركات مرحب بها وفق اللوائح والقوانين المعمول بها في قطاع النفط والغاز».

وعلى هامش اجتماعات اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة التي عقدت بالقاهرة نهاية الأسبوع الماضي، أجرى وزراء ومسؤولون ليبيون ومصريون لقاءات ومشاورات للتعاون المشترك. وانتهت الدورة الـ11 للجنة الليبية - المصرية المشتركة العليا، برئاسة رئيسي الحكومة في البلدين، وبحضور الوزراء والمسؤولين المختصين في البلدين، بتوقيع 13 مذكرة تفاهم مشتركة بين الجانبين، في عدد من المجالات المختلفة و6 عقود تنفيذية.