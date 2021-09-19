ضبط 175 ألف قرص مخدر في ميناء الخمس

أقراص مخدرة مضبوطة بحوزة شخص مقيم بمنطقة تيجي في وقت سابق. (وزارة الداخلية)

ضبط مركز جمرك ميناء الخمس البحري، حاوية تحتوي على أكثر من 175 ألف قرص مخدر.

وفي التفاصيل، تلقى رئيس مركز جمرك ميناء الخمس البحري معلومات تفيد بوجود حاوية يشتبه أنها «تحتوي على أقراص مخدرة، وعقب عمليات البحث والتقصي تمكن أعضاء المركز من ضبط كمية كبيرة من الحبوب المخدرة تبلغ 175,360 قرص».

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وأفاد بيان نشره المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا على «فيسبوك»، بأن المخدرات «كانت ضمن حاوية يفترض أنها تحتوي على مستلزمات طبية كالكمامات وغيرها بحسب المستندات الخاصة بها».