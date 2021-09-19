الرقابة الإدارية تبحث ديون مركز علاج الإدمان بمصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 سبتمبر 2021, 01:00 صباحا
رئيس هيئة الرقابة الإدارية، سليمان الشنطي، يزور مركز مركز علاج الإدمان بمصراتة (هيئة الرقابة الإدارية)

قام رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، السبت، بجولة تفقدية لمركز «رعاية وحماية المدمنين» بمدينة مصراتة - منطقة الكراريم، التابع لوزارة الداخلية، الذي تشرف عليه وزارة الصحة، وذلك لمناقشة مسألة الديون المستحقة على المركز، التي تسببت في توقفه عن العمل.

يعد هذا المركز مشروعًا مهمًّا، بالنظر إلى «الخدمات التي يقدمها لجميع المدن الليبية؛ لمعالجة إدمان الشباب للمخدرات باعتبارهم الشريحة الكبرى والمهمة فى ليبيا، التي تمثل نسبة 70%‎ من المجتمع الليبي، والثروة الأولى التى يجب الاهتمام بها، كونها العمود الفقري للدولة»، وفق بيان لهيئة الرقابة الإدارية على «فيسبوك».

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وتفقد الشنطي المشروع وأسباب توقفه، والعراقيل التي تؤدي إلى تفاقم الوضع فى ظل تزايد عدد المدمنين، حسب أرقام الإحصاءات الأخيرة من الجهات المختصة.

وأشار البيان إلى أن أهم العراقيل تمثلت في «عدم الإيفاء بدفع ديون الشركة المتعاقد معها المركز؛ مما أدى إلى توقف استكمال مرافقه، رغم تقديمه خدمات بسعة 120 نزيلاً، وبالمواصفات القياسية العالمية لمعالجة الإدمان».

وتابع بيان الهيئة: «بعد الوقوف على أهم الأسباب والنظر إلى المستندات التي تبين حقيقة المشكلة، تواصل رئيس الهيئة هاتفيًّا مع وزير الداخلية من أجل حلحلة هذا الملف، والحضور إلى مقر هيئة الرقابة الإدارية هذا الأسبوع لإنهاء هذا الإشكال».

رئيس هيئة الرقابة الإدارية، سليمان الشنطي، يزور مركز مركز علاج الإدمان بمصراتة (هيئة الرقابة الإدارية)
رئيس هيئة الرقابة الإدارية، سليمان الشنطي، يزور مركز مركز علاج الإدمان بمصراتة (هيئة الرقابة الإدارية)
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