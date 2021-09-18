مركز الأمراض: استقرار معدل انتشار «كورونا» عند 24%.. واستمرار زيادة الإصابات بالمنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 سبتمبر 2021, 10:33 مساء
المركز الوطني لمكافحة الأمراض (فيسبوك)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، أن ليبيا لا تزال في مرحلة «التفشي المجتمعي» لفيروس «كورونا»، مع استقرار معدل انتشار المرض عند نسبة 24%.

وقال الدكتور عماد أبو شكم عضو اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، خلال عرض ملخص التقرير الأسبوعي، إن دول العبور (ليبيا وتركيا وتونس) لا تزال عند مرحلة «التفشي المجتمعي»، فيما زادت حالات الإصابة في مصر إلى 36%.

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وأشار إلى أن عدد الإصابات بالفيروس ارتفع في ليبيا إلى 329 ألفًا و824 إصابة بالفيروس، من بينهم 4490 حالة وفاة. أما عدد الاختبارات الأسبوعية فقد بلغ 6228 اختبارًا يوميًّا.

تراجع متوسط الإصابات اليومية
ولفت إلى تراجع متوسط عدد الإصابات المسجلة يوميًّا إلى 1200 حالة، مقارنة بـ1400 حالة يوميًّا الأسبوع الماضي. كما تراجع متوسط عدد حالات الوفيات المسجلة يوميًّا إلى 13 حالة يوميًّا، مقارنة بـ17 حالة يوميًّا الأسبوع الماضي.

وأشار إلى وصول متوسط عدد المتلقين لجرعة واحدة من اللقاح المضاد للفيروس إلى 11800 ألف مُطعَّم يوميًّا، وعدد المتلقين لجرعتين 4420 مطعم يوميًّا.

عدد الاختبارات اليومية
ولفت إلى قلة عدد الاختبارات اليومية في المنطقة الشرقية، التي سجلت 38 اختبارًا لكل 100 ألف مواطن، مقابل 150 اختبار لكل 100 ألف مواطن في المنطقتين الغربية والجنوبية التي تشهد انخفاضًا في عدد الحالات المسجلة.

وأكد أن المنطقة الشرقية لا تزال تشهد زيادة في عدد الحالات المسجلة أسبوعيًّا، لكن رغم ذلك لا توجد منطقة تجاوزت 100 حالة لكل 100 ألف مواطن في نطاق المنطقة الشرقية.

الرقعة الجغرافية لانتشار المرض
ورغم ذلك، أكد استقرار معدل انتشار المرض بنسبة 24%، مع استمرار عدد الوفيات اليومي، لافتًا إلى تقلص الرقعة الجغرافية لانتشار المرض، حيث سجلت خمس مناطق فقط 100 حالة لكل 100 ألف مواطن، مقارنة بتسع مناطق الأسبوع الماضي، بخلاف منطقة الجفرة التي سجلت أكثر من 300 لكل 100 ألف مواطن.

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