«الصحة العالمية» تدرب العناصر الطبية بالمنطقة الجنوبية على التعامل مع حالات «كوفيد»

ورشة عمل تدريبية لرفع كفاءة العناصر الطبية في المنطقة الجنوبية,18 سبتمبر 2021. (مركز سبها الطبي)

نظمت منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، ورشة عمل تدريبية لرفع كفاءة العناصر الطبية والطبية المساعدة والعاملين بمراكز العزل والفلترة بمركز سبها الطبي، على كيفية التعامل مع حالات «كوفيد 19».

وبحسب بيان لمركز سبها الطبي، اليوم، فإن الورشة التي جاءت بدعم من الوكالة الأميركية للتنمية، استهدفت الأطباء والتمريض من جميع مراكز العزل والفلترة بالمنطقة الجنوبية.

فيما احتضن مركز العزل بمركز سبها الطبي، الجزء العملي من التدريب، بإشراف مكتب الموارد البشرية بالمركز .

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وأوضح البيان أن تيسير هذه الورشة كان من خلال الدكتور عبدالنبي الرايس، عضو اللجنة الاستشارية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، والدكتور عبدالرؤوف الشاوش أخصائي العناية الفائقة بمركز عزل معيتيقة.

ورشة عمل تدريبية لرفع كفاءة العناصر الطبية في المنطقة الجنوبية,18 سبتمبر 2021. (مركز سبها الطبي)