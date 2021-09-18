«نوفا»: وزير الدفاع الإيطالي يزور ليبيا قريبا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 سبتمبر 2021, 02:32 مساء
وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني أنه سيزور ليبيا قريبًا لمناقشة تعزيز التعاون العسكري الثنائي، وفقما نقلت وكالة «نوفا» الإيطالية، اليوم السبت.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) عن الوكالة الإيطالية تصريحات الوزير غويريني خلال كلمة ألقاها في مهرجان عُقِد بمدينة ترييستي. وقال: «اليوم نحن محاور مهم لليبيا، ضمن عملية ذات طبيعة سياسية، وأعتقد أنه يجب علينا تعزيز جهود المجتمع الدولي لتثبيت العملية السياسية الليبية».

اقرأ أيضا: دي مايو: إيطاليا وفرنسا وألمانيا سترأس «حدثا رفيع المستوى» بشأن ليبيا

في مقابلة مع جريدة «لا ريبوبليكا» الجمعة، أعلن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، أن إيطاليا وفرنسا وألمانيا سترأس «حدثًا رفيع المستوى بشأن ليبيا»، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل في مدينة نيويورك.

جاء ذلك بعد تأكيد إيطاليا والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، في بيان مشترك الأحد الماضي، للأطراف الليبية على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها.

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