حالة الطقس المتوقعة (السبت 18 سبتمبر 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 سبتمبر 2021, 10:05 صباحا
سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية، السبت، ارتفاعًا في درجات الحرارة على أغلب مناطق الشمال والجنوب الغربي بينما تبقى معتدلة على الجبل الأخضر وأقصى الشمال الشرقي.

رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة
•الطقس:السماء صافية.
• الرياح: جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 35 و40 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا من يوم غد على أغلب المناطق.

الخليج -سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات – مرادة
• الطقس: السماء صافية.
• الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 29 و33 درجة مئوية على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، وبين 34 و36 درجة مئوية على باقي المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة
• الطقس:السماء صافية.
• الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
• درجات الحرارة القصوى:تتراوح بين 35 و39 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو
• الطقس: السماء صافية.
• الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 34 و36 درجة مئوية.

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