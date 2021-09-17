بالصور: حريق بمقر اللواء الثالث في عين زارة ومحاولات للسيطرة على النيران

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 سبتمبر 2021, 11:03 مساء
حريق مقر اللواء الثالث بمنطقة عين زارة، 17 سبتمبر 2021. (هيئة السلامة الوطنية)

اندلع حريق اليوم في هنقر الزيوت والشحوم، داخل مقر اللواء الثالث بمنطقة عين زارة، فيما تحاول قوات السلامة الوطنية السيطرة على النيران.

وقالت هيئة السلامة الوطنية، في بيان اليوم، إنها تلقت اليوم بلاغا عن حريق اندلع بهنقر للزيوت والشحوم بداخل مقر اللواء الثالث بمنطقة عين زارة، وتم تشكيل غرفة لدعم قسم عين زارة، من أقسام طرابلس وأبو سليم وسوق الجمعة وتاجوراء، بهدف السيطرة على النيران.

وأوضح البيان أن شاحنات الإطفاء المطقمة توجهت فورا مدعومة بصهاريج المياه إلى موقع الحريق للتعامل معه، فيما يتم حتى الآن محاولات للسيطرة على النيران.

وبحسب البيان، فإن وزير الداخلية اللواء خالد مازن، يتابع مع رئيس هيئة السلامة الوطنية، محاولات السيطرة على النيران، مشيدا بالجهود المبذولة وأمر بتقديم الدعم اللاّزم لفرق الإطفاء المتواجدة بموقع الحريق ..

حريق مقر اللواء الثالث بمنطقة عين زارة، 17 سبتمبر 2021. (هيئة السلامة الوطنية)
حريق مقر اللواء الثالث بمنطقة عين زارة، 17 سبتمبر 2021. (هيئة السلامة الوطنية)
حريق مقر اللواء الثالث بمنطقة عين زارة، 17 سبتمبر 2021. (هيئة السلامة الوطنية)
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