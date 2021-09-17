ليبيا ومصر يتفقان على إعادة تسيير رحلات الشركات الليبية إلى مطار القاهرة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 سبتمبر 2021, 10:19 مساء
وزير المواصلات محمد الشهوبي، مع وزير الطيران المصري محمد منار، (منصة حكومتنا)

اتفق وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الشهوبي، مع وزير الطيران المصري محمد منار، على إعادة تسيير رحلات الشركات الليبية إلى مطار القاهرة.

وشهد اللقاء الذي عقد في القاهرة، الاتفاق على تبادل الزيارات للخبراء من البلدين، وفتح نقاط تبادل استلام الحركة الجوية، والتدريب في مجال السلامة والملاحة الجوية، وفق منصة «حكومتنا» اليوم.

حضر اللقاء رئيس مصلحة الطيران المدني، مصطفى بن عمار، ونائب رئيس سلطة الطيران المدني المصري عصام كشك؛ والذي شهد أيضا بحث عدة مواضيع فنية.

اللجنة العليا الليبية - المصرية توقِّع 13 مذكرة تفاهم و6 عقود تنفيذية

الزيارة جاءت ضمن مشاركة وزير المواصلات الليبي في الدورة الحادية عشر للجنة العليا الليبية المصرية المشتركة، والتي أعلن وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، سلامة الغويل، انتهائها الخميس برئاسة رئيسي وزراء البلدين عبدالحميد الدبيبة، ومصطفى مدبولي، بتوقيع 13 مذكرة تفاهم مشتركة بين الجانبين، في عدد من المجالات المختلفة و6 عقود تنفيذية.

وشملت الاتفاقات، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الخدمة المدنية بحكومة الوحدة الوطنية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مصر، في مجالات الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية، وتوقيع مذكرتي تفاهم بين وزارة الزراعة والثروة الحيوانية الليبية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية للتعاون في المجال الزراعي والحجر الزراعي.

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