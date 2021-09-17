«الوطني للامتحانات» يوضح سبب تأخر الإعلان عن نتائج المدارس الليبية بالخارج

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 سبتمبر 2021, 07:32 مساء
مدير عام المركز الوطني للامتحانات، السيد أحمد، (المركز الوطني للامتحانات)

كشف مدير عام المركز الوطني للامتحانات، السيد أحمد، عن سبب التأخير في الإعلان عن نتائج المدارس الليبية بالخارج حتى الآن.

وأوضح أحمد في تصريح نقله المركز الخميس، أن سبب التأخير في الإعلان عن النتائج، يرجع لعدم وصول أوراق الإجابة من بعض الدول حتى الآن.

وأشار إلى أن المركز أنهى عمليات التصحيح بالماسحات الضوئية، للأوراق التي استلمها، مؤكدا بأنه لن يتأخر في إعلان النتائج فور وصولها بالكامل .

- بالصور: «التعليم» ترسل أسئلة امتحانات الطلبة الليبيين في مصر

وفي مطلع أغسطس الماضي، نشرت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، مشاهد من إجراءات إرسال أسئلة امتحانات الطلبة الليبيين في مصر، والمشاركين في امتحانات شهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، للعام الدراسي 2020 – 2021.

وبحسب بيان للوزارة حينها، يبلغ عدد الطلاب الليبيين الدارسين في المدارس الليبية بمصر 251 طالبًا وطالبة، 120 منهم في شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي و131 في شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مدرب باريس سان جيرمان يطالب بالصبر بعد «صدمة دوري الأبطال»
رياضة عالمية
التحالف العسكري بقيادة السعودية يحبط هجوما جويا على مدينة جازان
عربى
«إيكواس» تتحرك ضد انقلاب غينيا.. تفرض عقوبات وتدعو لانتخابات
دولى
فرنسا تلغي احتفالا في واشنطن على خلفية صفقة الغواصات
دولى
كيروش: مواجهتا ليبيا دون أعذار
رياضة محلية
إيران.. اقتراح باستخدام العملات المشفرة للالتفاف على العقوبات
اقتصاد
تعرف على إجراءات «البروتوكول الصحي» للسفر عبر الحدود البرية بين تونس وليبيا
ليبيا
جدول امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي
ليبيا
وفاة الإعلامي اللبناني يوسف الخازم
ثقافة وفن
الدبيبة يعد بتسهيل عملية إدخال العمالة والمعدات المصرية إلى ليبيا «بسرعة قياسية»
ليبيا
ماكرون يعلن مقتل أبو وليد الصحراوي وتفاصيل عملية «برخان» العسكرية
دولى
الرئيس التونسي يوجه بفتح المعابر مع ليبيا بدءا من غد الجمعة
ليبيا
مدبولي: الاتفاق على تنفيذ مشروعات مصرية في ليبيا بجميع المجالات
ليبيا
ليبيا والسعودية ضمن شبكة «يونسكو» العالمية لمحميات المحيط الحيوي
علوم وتكنولوجيا
النائبة أسماء الخوجة توضح تصريحها المثير للجدل حول منحة الزواج
ليبيا
تقرير أممي قلق من سهولة اختراق الحدود بين دارفور وليبيا وتشاد
ليبيا
«فرانس برس»: موسكو هددت باستخدام «فيتو» لمنع التجديد للبعثة الأممية في ليبيا
ليبيا
تشكيل فريق «تواصل مباشر» بين الدبيبة وأعضاء مجلس النواب لاستقبال طلباتهم
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ماذا فعل السياح في أولى لياليهم بمدار الأرض؟