مؤسسة النفط تساهم في توصيل المياه إلى سيناون

جانب من أعمال توصيل المياه إلى خزان مدينة سيناون، 15 سبتمبر 2021، (مؤسسة النفط)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط المساهمة في توصيل مياه الشرب إلى مدينة سيناون، عبر برامج التنمية المستدامة.

ووصلت المياه إلى خزان سيناون الرئيسي الأربعاء الماضي، على أن يبدأ ضخها إلى داخل شبكة المدينة خلال الأيام المقبلة، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وقدمت المؤسسة الشكر إلى شباب سيناون الذين تطوعوا بمساندة فريق الصيانة بشركة المياه لتنفيذ أعمال مد الأنابيب واللحام لمسافة أكثر من خمسة كيلومترات؛ من أجل توصيل المياه إلى داخل المدينة التي عانت من مشكلة الانقطاعات منذ سنوات.

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وأشار البيان إلى توفير المؤسسة احتياجات المشروع من أنابيب وصمامات ومضخة دافعة رئيسية.

وسبق أن تدخلت المؤسسة بصيانة المركز الصحي سيناون، وتوفير المعدات الطبية والمعامل له، إضافة إلى تقديم سيارة إسعاف للمدينة.