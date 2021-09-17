«مكافحة الأمراض»: 968 إصابة جديدة بـ«كورونا» و10 حالات وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 سبتمبر 2021, 11:43 صباحا
حملة استثنائية للتطعيم ضد فيروس كورونا على شواطئ زوارة، 17 يوليو 2021، (بلدية زوارة)

سجلت ليبيا 968 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، حسب إحصائية المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن أمس الخميس.

وتماثل للشفاء 1319 مصابا، في حين توفي 10 آخرون، حسب الإحصائية المنشورة على صفحة المركز في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وبلغت نسبة الإصابات الجديدة 24.1% من إجمالي 4014 عينة جرى تحليلها، حيث ظهرت سلبية 3046 منها.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 329 ألفا و824 حالة، منها 80 ألفا و343 نشطة، و244 ألفا و991 متعافيًا، و4490 متوفى منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.

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