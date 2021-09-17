«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 سبتمبر 2021, 11:18 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل اليوم الجمعة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن ارتفاع الموج يتراوح بين ربع متر ومتر، ويصل إلى متر ونصف على أقصى الساحل الشرقي.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
- الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين ربع متر ومتر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 28 و29 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية إلى قليلة السحب على أقصى الساحل الشرقي.
- الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية على ساحل الخليج وبنغازي، وغربية إلى شمالية غربية على باقي الساحل، سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين ربع متر ومتر، ويصل إلى 1.50 متر على أقصى الساحل الشرقي.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج، وقليل الاضطراب على أقصى الساحل الشرقي.
- درجة الحرارة تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

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