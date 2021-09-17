أحوال الطقس اليوم: أجواء معتدلة في مناطق الشمال الشرقي

سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء معتدلة مناطق الشمال الشرقي اليوم الجمعة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، ارتفاع درجات الحرارة في غالب مناطق غرب البلاد، ويشمل مناطق الشمال الشرقي غدا السبت.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة وجبل نفوسة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و35 درجة مئوية على مناطق الساحل، وبين 36 و40 درجة مئوية على مناطق الدواخل، وتسجل ارتفاعا طفيفا غدا على غالب المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة

السماء صافيه إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و30 درجة مئوية على مناطق الساحل، وبين 34 و36 درجة مئوية على مناطق أجدابيا وجالو والجغبوب، وتسجل ارتفاعا طفيفا غدا على غالب المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و38 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا طفيفا اليومين المقبلين على غالب المناطق.

الكفرة - السرير- تازربو

السماء صافية، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 34 و36 درجة مئوية.