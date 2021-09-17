ضبط 69 مهاجرا غير شرعي في المدينة القديمة

مهاجرون جرى ضبطهم بنطاق المدينة القديمة (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، الخميس، ضبط 69 مهاجرًا غير شرعي، من مختلف الجنسيات، بنطاق المدينة القديمة وما جاورها.

وتمكَّنت الدوريات الأمنية التابعة للإدارة العامة للدعم المركزي في المدينة القديمة، من ضبط 69 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة، وذلك ضمن الحملة الأمنية التي تتولاها دوريات المكتب بنطاق المدينة القديمة وما جاورها، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأشار البيان إلى أن الجهات المعنية أحالت جميع المضبوطين لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

ومساء الثلاثاء، أعلنت الوزارة أيضًا ضبط 202 مهاجر غير شرعي، في حملة أمنية بالتعاون مع جهات الاختصاص بجهاز الأمن الداخلي في المدينة القديمة.