جدول امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الديني

أحد المراقبين في لجنة امتحانات بطبرق. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني للامتحانات، اليوم الخميس، جدول امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الديني، التي تبدأ يوم الأحد 26 سبتمبر 2021 وتنتهي يوم الخميس 7 أكتوبر 2021.

ووفق الجدول، الذي نشره المركز عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، تبدأ امتحانات التعليم الأساسي الديني بمادة القرآن الكريم يوم الأحد 26 سبتمبر، وفي اليوم التالي 27 سبتمبر امتحان المطالعة والنصوص والتعبير.

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وحدد الجدول يوم 28 سبتمبر لامتحان مادتي الحديث الشريف والتفسير القرآني، ويوم 29 سبتمبر لامتحان مادتي العلوم والحاسوب، و30 سبتمبر لامتحان اللغة الإنجليزية، و2 أكتوبر امتحان مادة الرياضيات.

كما حدد المركز يوم 3 أكتوبر لامتحان النحو والصرف والإملاء، و4 أكتوبر لمادة التاريخ، و5 أكتوبر لمادتي الفقه والجغرافيا، و6 أكتوبر لمادة العقيدة وتهذيب السلوك، واليوم الأخير 7 أكتوبر لمادة السيرة النبوية.