وفد من المنطقة الشرقية يزور مصراتة.. مناقشة آلية الانتخابات وإطلاق محتجزي الطرفين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 سبتمبر 2021, 10:34 مساء
وفد من المنطقة الشرقية يزور مصراتة (الإنترنت)

زار وفد من المنطقة الشرقية، اليوم الخميس، مدينة مصراتة، في خطوة لمناقشة الوضع العام في ليبيا وملف الانتخابات، وإطلاق محتجزي الطرفين.

ونقلت قناة «الوسط» عن رئيس مجلس الحكماء والقبائل بمصراتة محمد الرجوبي، قوله إنه تم «الاتفاق بشكل كبير حول آلية الانتخابات، على أن تقام برلمانية فقط».

وأشار إلى أن وفد المنطقة الشرقية تكون من مدينة الأبيار والبيضاء والمرج، وعضوي الحوار السياسي بالمنطقة الشرقية إدريس البرعصي ومسعود العرفي.

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وأضاف الرجوبي أن الطرفين تطرقا إلى «موضوع الأسرى المتبقين من الطرفين عند الطرفين وآلية إطلاق سراحهم قريبا، بالإضافة إلى قضية عودة النازحين والمهجرين من شرق وغرب البلاد إلى مدنهم».

وأعلن رئيس مجلس الحكماء والقبائل بمصراتة عن «زيارة مشتركة رفقة أعيان وقبائل المنطقة الشرقية إلى الجنوب الليبي قريبًا جدًا».

وفد من المنطقة الشرقية يزور مصراتة (الإنترنت)
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