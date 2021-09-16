«شكشك» يبحث تبادل الخبرات مع الجهاز المركزي للمحاسبات المصري

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 سبتمبر 2021, 08:37 مساء
رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك يلتقي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المصري هشام بدوي في القاهرة (ديوان المحاسبة)

بحث رئيس ديوان المحاسبة الليبي، خالد شكشك، مع رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المصري هشام بدوي، آلية تبادل الخبرات بين الجانبين وآفاق التعاون المشترك في مجالات المحاسبة والرقابة المالية، وفق بيان نشره ديوان المحاسبة على «فيسبوك».

وناقش اللقاء، الذي عُقد اليوم الخميس، بمقر الجهاز المركزي للمحاسبات بالقاهرة «آليات العمل الرقابي المالي ونطاق اختصاص الجهازين، وسُبل التواصل لتطوير عمل مهنة المحاسبة المالية وتبادل الخبرات».

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وأضاف البيان أن اللقاء تطرق إلى «التنسيق المشترك في بعض الجوانب التي تختص بالمحاسبة والرقابة المالية على الصعيدين المحلي والدولي».

واختتم البيان بأن «رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قدم في نهاية اللقاء الشكر لرئيس ديوان المحاسبة الليبي على الزيارة»، مؤكدا «عمق العلاقات التاريخية بين الشقيقتين ليبيا ومصر في كافة المجالات».

رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك يلتقي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المصري هشام بدوي في القاهرة (ديوان المحاسبة)
رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك يلتقي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المصري هشام بدوي في القاهرة (ديوان المحاسبة)
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