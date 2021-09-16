جدول امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي

طلاب في ليبيا يؤدون الامتحانات. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني للامتحانات، اليوم الخميس، جدول امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، التي تبدأ يوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 وتنتهي يوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021.

ووفق الجدول، الذي نشره المركز عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، تبدأ امتحانات التعليم الأساسي بمادة الحاسوب يوم الثلاثاء 21 سبتمبر، وفي اليوم التالي 22 سبتمبر امتحان الكتابة «الإملاء والخط والتعبير».

- الدبيبة يقرر تشكيل لجنة عليا للامتحانات

- اعتماد مواعيد استئناف الدراسة والامتحانات النهائية لسنوات النقل والشهادتين

- وزير التعليم يوجه بتوحيد امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي في كل ليبيا

وحدد الجدول يوم 26 سبتمبر لامتحان مادة العلوم، ويوم 27 سبتمبر لامتحان مادة التاريخ، و28 سبتمبر للقراءة والنصوص، و29 سبتمبر امتحان اللغة الإنجليزية.

كما حدد المركز يوم 3 أكتوبر لامتحان مادة الرياضيات، و4 أكتوبر لمادة التربية الإسلامية، و5 أكتوبر لمادة الجغرافيا، ثم اليوم الأخير 6 أكتوبر لامتحان النحو.

ووفق الجدول فإن الطلاب يمتحنون لمدة أربعة أيام متتالية على أن يحصلوا على عطلة ثلاثة أيام متتالية هي الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.

وقال المركز إن الطلاب يمتحنون في مادتي الحاسب والكتابة في مدارسهم وتحت الإشراف المباشر لمعلمي المادتين، على أن يختار مديرو مكاتب الامتحانات المدارس التي يمتحن فيها طلاب المنازل في هاتين المادتين.

جدول امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (المركز الوطني للامتحانات)