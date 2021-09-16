الكوني يطلع الرئيس الجزائري على مجريات زياراته إلى دول جوار جنوب ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 سبتمبر 2021, 07:07 مساء
لقاء تبون والكوني بقصر المرداية، الخميس 16 سبتمبر 2021. (لقطة من مقطع فيديو بثته الرئاسة الجزائرية)

قال عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، إنه أطلع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون على مجريات ما حصل في زياراته إلى دول جوار جنوب ليبيا، وكذلك إحاطته بمستجدات الأوضاع في ليبيا، في إطار المشاورات المستمرة بين الجانبين.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الكوني للصحفيين نشرته رئاسة الجمهورية الجزائرية عبر صفحتها على «فيسبوك» عقب استقباله من طرف الرئيس عبدالمجيد تبون، اليوم الخميس، بقصر المرداية في الجزائر العاصمة.

وأوضح الكوني أنه عاد ثانية للجزائر من أجل التشاور مع الرئيس تبون في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بداية من قضايا الحدود إلى دول الجوار خاصة جنوب ليبيا كتشاد والنيجر والسودان حول كيفية التعاون لتوفير الأمن على الحدود المشتركة مع هذه الدول.

وأضاف أنه تحدث مع الرئيس تبون حول تنسيق السياسيات ومختلف المؤتمرات الدولية والإقليمية المتعلقة بليبيا ومشاركة الجزائر فيها، واصفا النقاش مع الرئيس تبون بأنه كان «مضنيا حول بعض المواقف المتعلقة بالانتخابات وضرورة إجرائها في موعدها والمخرجات المنبثقة من مسار برلين».

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وأكد الكوني أنه كان «هناك توافق كامل» مع الرئيس تبون حول هذه القضايا، مشيرا إلى أن الرئيس الجزائري «وعدنا بعودة الرحلات الجوية بين طرابلس والجزائر قريبا وأيضا فتح القنصلية العامة للجزائر في سبها وكذلك فتح معبري غدامس وغات لتنقل البضائع والأفراد بين البلدين وهي خطوات مهمة جدا للبلدين اقتصاديا واجتماعيا».

وأضاف أنه ناقش أيضا مع الرئيس الجزائري الوضع في تونس وأهمية استقرارها وأمنها وخروجها من الأزمات، معربا عن تطلعه إلى أن تكون هناك الكثير من اللقاءات مع المسؤولين في الجزائر للتنسيق والتكامل في كافة القضايا التي تهم الشعبين لما للجزائر كونها الأخ الأكبر في المنطقة ولا بد أن نتشاور معها في كافة القضايا سواء في ليبيا أو المنطقة المغاربية أو المتوسطية».

وقالت الرئاسة الجزائرية من جهتها، إن الرئيس عبدالمجيد تبون أكد خلال اللقاء «موقف الجزائر الداعم، لحل الأزمة الليبية، بما يسمح بإجراء الانتخابات المقررة، وبناء مؤسسات الدولة، ورفض أي شكل من أشكال التدخل الخارجي، في الشأن الليبي».

وحضر اللقاء وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية الجزائرية، نور الدين بغداد الدايج.

لقاء تبون والكوني بقصر المرداية، الخميس 16 سبتمبر 2021. (لقطة من مقطع فيديو بثته الرئاسة الجزائرية)
لقاء تبون والكوني بقصر المرداية، الخميس 16 سبتمبر 2021. (لقطة من مقطع فيديو بثته الرئاسة الجزائرية)
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