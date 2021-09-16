المنفي في «يوم الشهيد»: المختار حارب من أجل الوطن.. وعلينا الحفاظ على الوحدة

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي. (المكتب الإعلامي للمنفي)

قال رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إن الليبيين عليهم استلهام الدروس والعبر من «تاريخ الأبطال الذين سطروا ملاحم الجهاد، وحافظوا على الوطن ووحدته، إذا أردنا أن تخرج بلادنا من أزمتها»، وذلك في كلمته لمناسبة يوم الشهيد أو ذكرى استشهاد شيخ المقاومة ضد الاحتلال الإيطالي عمر المختار.

وأضاف في كلمته اليوم الخميس: «عمر المختار حارب ومعه رفاقه، من كل مدن وقرى وأرياف ليبيا، من أجل الوطن وليس من أجل فرد أو قبيلة أو مدينة أو فئة بعينها، وكانت معركتهم ضد عدو أراد استعمارهم، ولم يصوبوا بنادقهم لصدور بعضهم البعض».

وتحدث عن سيرة المختار قائلا: «نستحضر ذكراه وقد مُلئنا يقينا بأن الأجيال ستستلهم من سيرته المجيدة معنى حُبِ الوطن، والتضحيةِ من أجل رفعتهِ، ووحدةِ ترابه. فدمائُهُ التي تجري في عروقنا، لن تَقطعَ أوردتها حِبالُ مشنقةٍ بالية، بل ستتدفقُ فينا إلى أبد الآبدين».

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رمز الجهاد الليبي

وأشار المنفي إلى أن المختار «رمز الجهاد الليبي وشيخ الشهداء قد قاوم ورفاقه من المجاهدين، الاحتلال الإيطالي لأكثر من عشرين عاما، خاضوا خلالها عددا كبيرا من معارك العزة والشرف، وقدموا دروسا في الذود عن الأرض والعرض». وواصل: «سخر المختار حياته من أجل الوطن، وكان رمز المقاومة، وملهم أبطالها على امتداد الوطن الغالي».

واعتبر أن قوة عمر المختار لم تكن على صهوة جواده فحسب، «فقد كان قويا وفذا حتى وهو أمام المحاكمة الصوريّة التي فشلت في إخماد الثورة ضد جحافل الاحتلال، مثلما لم تنجح في إضعاف الروح المعنويَّة للمقاومين الليبيين، فارتفعت حدة المقاومة، وعوضا عنه، ولد ألف عمر المختار، حتى انتهى الأمر بطرد القوات الإيطالية من ترابنا الطاهر».