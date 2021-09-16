حمودة: «ميدافيا» المالطية ستدشن أولى رحلاتها الجوية إلى طرابلس الإثنين المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 سبتمبر 2021, 04:58 مساء
طائرة تابعة لشركة الخطوط المالطية «ميدافيا». (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، اليوم الخميس، أنّ شركة الطيران المالطية «ميدافيا» ستدشن أولى رحلاتها الجوية بين مطاري فاليا ومعيتيقة في طرابلس يوم الإثنين المقبل.

وأوضح حمودة عبر حسابه على «فيسبوك» أن هذه الخوة تأتي «تتويجًا لجهود حكومة الوحدة الوطنية لإعادة فتح أجواء ليبيا مع العالم، وعقب توقيع اتفاقيات تعاون بين وزارتي المواصلات الليبية والمالطية خلال زيارة رئيس الحكومة (عبدالحميد الدبيبة إلى فاليتا) الأسبوع الماضي».

وأشار حمودة إلى أن هذه الخطوة ستقلل «المعاناة التي كان يتكبدها المواطنون الليبيون من أعباء السفر نحو أوروبا وغيرها من دول العالم للعلاج أو الدراسة أو العمل»، منوهًا إلى أن جهود حكومة الوحدة الوطنية «ستستمر مع باقي الدول الصديقة لفتح مجالها الجوي لخطوط نقل جوية أخرى خدمة للمواطن الليبي».

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توقيع اتفاقية بين وزارتي المواصلات الليبية والمالطية لفتح المجال الجوي بين البلدين

ووقعت وزارتا المواصلات الليبية والمالطية في 9 سبتمبر اتفاقية بشأن فتح المجال الجوي بين البلدين بعد الانتهاء من إعداد البروتوكولات المطلوبة، بحسب ما أعلنه رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، خلال مؤتمر صحفي في فاليتا مع نظيره المالطي.

وقبل أيام زار وفد من شركة الطيران المالطية «ميدافيا» طرابلس واجتمع مع وزير المواصلات محمد سالم الشهوبي، ومسؤولي الوزارة بحضور السفير المالطي في طرابلس تشارلز صليبا، من أجل الحصول على تراخيص الهبوط والإقلاع.

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