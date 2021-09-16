عون والملا يبحثان التعاون الليبي - المصري في النفط والغاز

عون ووزير البترول المصري، 16 سبتمبر 2021، (وزارة النفط والغاز)

بحث وزير النفط والغاز محمد عون مع وزير البترول والتعدين المصري طارق الملا أوجه التعاون الليبي - المصري المشترك في مجالات الطاقة والنفط والغاز.

جاء ذلك على هامش اللجنة العليا الليبية - المصرية المشتركة، التي جرت أعمالها صباح اليوم الخميس.

ووُقِّعت اتفاقات ومذكرات تفاهم بين الجانبين في مجالات «الزراعة، والتضامن الاجتماعى، وأمن الطيران المدنى، ومكافحة التلوث البحري والبحث والإنقاذ البحري، والإسكان والتشييد، والرياضة، والشباب، والبترول»، كما أُبرِم عقد لتنفيذ طريق بطول 360 كيلومترًا فى ليبيا، تنفذه شركات مصرية، بالإضافة إلى تنفيذ الطريق الدائرى الثالث فى ليبيا، وطريق أجدابيا بطول 250 كيلومترًا.

الدبيبة ومدبولي يؤكدان أهمية تنفيذ الاتفاقات

وقال الدبيبة، في مؤتمر صحفي عقب انعقاد اللجنة، إنها عملت على مدار يومين، على إعداد الاتفاقات ومذكرات التعاون بين كل الوزارات في البلدين، متابعًا: «كان الشعور بالمسؤولية غالبًا على هذه الاجتماعات، ووجودنا في القاهرة هو التأكيد على دور مصر الكبير في المنطقة والعالم أجمع».

وشدَّد على ضرورة مضي الوزارات في البلدين في تنفيذ المذكرات الموقعة اليوم، معقبًا: «لن نبخل، أنا ومدبولي، في توفير كل الدعم اللازم لجهود الوزراء في البلدين، والإرادة السياسية الفاعلة هي المحرك الأساسي لهذا التعاون بين مصر وليبيا».

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وبالمثل أشار مدبولي، إلى الاتفاق على مشروعات كثيرة ستنفذها مصر في جميع المجالات بليبيا، تشمل «الطاقة والكهرباء والنفط والبنية التحتية والصحة والتعليم والإسكان والتعاون في الشق الأمني والاتصالات ومجالي التجارة والصناعة وتدريب الكوادر الليبية في جميع المناحي في مصر».

ولفت إلى أن الروابط بين البلدين ممتدة منذ قديم الأزل، مؤكدًا أن مصر مستمرة فى تقديم كل الدعم السياسي والاقتصادي لليبيا، ووصف اليوم بأنه «تاريخي» لما يمثله من عودة العلاقات الوثيقة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.