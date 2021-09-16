مدير مركز العزل في بنت بيه: الوضع الوبائي تحسن في البلدية

مركز العزل الصحي في بنت بيه، (تصوير: رمضان كرنفودة)

قال مدير مركز العزل الصحي لمصابي فيروس «كورونا» المستجد في بنت بيه عبدالقادر بن غيث، إن الوضع الوبائي تحسن في البلدية، مع تراجع عدد حالات الإيواء في المركز.

وأضاف بن غيث، في حديثه إلى «بوابة الوسط»، اليوم الخميس، أن المركز به حالتان فقط، وهما مستقرتان، متوقعًا مغادرتهما الأسبوع المقبل بعد تماثلهما للشفاء.

وأشار إلى تحليل سبع عينات أمس الأربعاء، جميعها سلبية، معقبًا: «هذا أمر جيد، ويظهر التزام المواطنين بإجراءات الوقاية من الفيروس»، مطالبهم بالاستمرار في اتباع تلك الإجراءات من ارتداء الكمامة، واستخدام الكحول الطبي للتعقيم، إلى جانب التباعد الاجتماعي.

واليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض وصول إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 328 ألفًا و856 حالة، منها 80 ألفًا و704 إصابات نشطة، و243 ألفًا و672 متعافى، و4480 متوفى، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.