الدبيبة للسيسي: نسعى إلى نقل الخبرات المصرية في إعادة الإعمار والتنمية لليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 سبتمبر 2021, 11:51 صباحا
لقاء السيسي والدبيبة في قصر الاتحادية بالقاهرة، 16 سبتمبر 2021، (الرئاسة المصرية)

أشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة بالعلاقات «الأخوية والتاريخية» التي تربط بين مصر وليبيا، مشيرًا إلى أهمية الدور المصري في دعم المؤسسات الوطنية الليبية، ونقل الخبرات المصرية ذات الثقل في مجالات إعادة الإعمار والتنمية لليبيا، بما يلبي تطلعات شعبها نحو الحياة الآمنة والكريمة.

جاء ذلك خلال لقائه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في قصر الاتحادية بالقاهرة، صباح اليوم الخميس، بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس المخابرات العامة، عباس كامل، حسب بيان الرئاسة المصرية.

وأعرب الدبيبة عن تطلعه إلى الارتقاء بالعلاقات المصرية - الليبية في جميع المجالات، لما فيه صالح الشعبين، ودعم الاستثمارات المصرية لتنفيذ المشروعات المختلفة على الأراضي الليبية.

السيسي يؤكد دعم مصر لوحدة الأراضي الليبية
من جانبه، رحَّب السيسي بالدبيبة في زيارته إلى مصر للمشاركة في اجتماعات اللجنة العليا المصرية - الليبية المشتركة، مؤكدًا الأولوية القصوى التي توليها مصر لعودة الاستقرار إلى ليبيا وتمكينها من استعادة دورها إقليميًا ودوليًّا.

كما شدَّد على موقف مصر الثابت تجاه احترام السيادة الليبية والحفاظ على وحدة أراضيها، ورفض جميع أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي، فضلًا عن تعزيز تماسك المؤسسات الوطنية الليبية وتوحيد الجيش الوطني الليبي لحماية مقدرات الشعب الليبي وتفعيل إرادته الحرة.

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وأشاد بمساعي حكومة الدبيبة على المستوى الداخلي لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطن الليبي، معربًا عن ثقته في قدرة الشعب الليبي على التغلب على جميع التحديات الآنية التي تواجهه وصولًا إلى إعادة بناء دولة حديثة قوية تتمكن من إرساء دعائم الأمن والاستقرار في أنحاء ليبيا كافة.

السيسي يشيد بصدور قانون انتخاب الرئيس من «النواب»
وشهد اللقاء التباحث حول مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، حيث ثمن السيسي صدور قانون الانتخابات مؤخرًا عن مجلس النواب الليبي، باعتبارها خطوة مهمة على صعيد تنفيذ استحقاقات خارطة الطريق التي أقرها الليبيون، وصولًا إلى عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المحدد بنهاية العام الجاري.

وأعرب عن استعداد مصر لتقديم جميع الإمكانات الضرورية من أجل مساعدة الليبيين على تهيئة المناخ المطلوب من أجل تنفيذ هذا الاستحقاق الانتخابي البالغ الأهمية، احترامًا وإنفاذًا لإرادة الشعب الليبي المقدرة، وانطلاقًا من مبادئ السياسة المصرية القائمة على التعاون والبناء والتنمية واحترام قيم ومبادئ حسن الجوار.

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