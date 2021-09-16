فتح باب التجنيد للعناصر النسائية في «أمن طرابلس».. تعرف على الشروط والمستندات المطلوبة

شعار مكتب العلاقات العامة بمديرية أمن طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت مديرية أمن طرابلس فتح الباب أمام تجنيد العناصر النسائية في هيئة الشرطة بأقسام المديرية، موضحة الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم.

وتضمنت الشروط «أن تكون مواطنة ليبية، ومتمتعة بالحقوق المدنية، وغير متزوجة من أجنبي، ولا يقل عمرها عن 18 عامًا ولا يزيد على 30 عامًا، وموافقة ولي الأمر»، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

كما شملت أيضًا: «أن تكون حسنة السيرة والسلوك، ويجب أن لا يكون قد حُكِم عليها في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ولو كان قد رُدّ إليها اعتبارها، وألا يكون قد سبق عزلها أو فصلها بقرار تأديبي، وأن تكون لائقة صحيًّا بالكشف الطبي».

وتتمثل المستندات المطلوبة في الآتي: «شهادة ميلادها، وشهادة ميلاد الوالدة، والرقم الوطني، وست صور شمسية، وشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي» إضافة إلى اجتياز الدورة التدريبية التي تُعقد بمعهد تدريب الشرطة.