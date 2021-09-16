الكوني يصل الجزائر ويلتقي لعمامرة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 سبتمبر 2021, 11:53 صباحا
لقاء الكوني ولعمامرة، 16 سبتمبر 2021، (الرئاسي)

وصل نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، صباح اليوم الخميس، إلى الجزائر؛ حيث كان في استقباله بمطار هواري بومدين، وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، والمدير العام للبلدان العربية بالخارجية الجزائرية، وأعضاء سفارة ليبيا لدى الجزائر.

وتستمر الزيارة يومًا واحدًا، يلتقي خلالها الكوني الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، ويستعرض معه نتائج جولته الإقليمية لدول الجوار، التي شملت السودان، وتشاد، والنيجر، وللتأكيد على الدور الاستراتيجي الذي تلعبه الجزائر، لإنجاح الشراكة الإقليمية لمكافحة الإرهاب، والجرائم العابرة للحدود، والحد من الهجرة غير المنظمة، لضمان استقرار دول المنطقة، حسب بيان المكتب الإعلامي لـ«الرئاسي».

زيارات الكوني لدول الجوار
وفي 7 سبتمبر الجاري، اختتم الكوني زيارته إلى النيجر؛ حيث بحث مع رئيسها، محمد باعزوم، عددًا من الملفات الأمنية والعسكرية، منها مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وتأمين الحدود ومنع الجرائم العابرة لها، والعمل على إنهاء وجود التشكيلات العسكرية، التي تهدّد استقرار المنطقة والاتجاه بإدماجها في الحياة الاجتماعية بعد عودتها لبلدانها.

- الكوني يبحث مع رئيس النيجر تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب والهجرة
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واتفق الطرفان على أهمية تنفيذ الاتفاقية الرباعية لحماية الحدود، الموقعة بين ليبيا والسودان والنيجر وتشاد، بالإضافة إلى إعادة تفعيل تجمع دول الساحل والصحراء، ومقره في طرابلس.

كما زار الكوني، خلال الفترة الماضية، السودان وتشاد، حيث دارت المباحثات مع المسؤولين هناك حول أيضًا مسألة تأمين الحدود، وتفعيل الاتفاقية الرباعية، والتعاون في مجابهة ظاهرة الهجرة.

لعمامرة يستقبل الكوني في مطار هواري بومدين.
الكوني لدى وصوله المطار.
الكوني لدى وصوله المطار.
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