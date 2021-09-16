«أمن بنغازي» تنعي ضابطا قُتل خلال «مواجهات مع خارجين عن القانون»

معتز القبائلي، (أرشيفية: مديرية أمن بنغازي)

نعت مديرية أمن بنغازي الضابط معتز القبائلي، قائلة إنه قُتل خلال «تأديته الواجب الوطني في إحدى عمليات القضاء على الخارجين عن القانون»، أمس الأربعاء، دون أن تضيف أي تفاصيل بشأن تلك العملية.

وقالت المديرية إن القبائلي، وهو أحد منتسبي جهاز مكافحة الظواهر السلبية، مكلف لدى قوة فرض القانون، وقد عُرف بمآزرة زملائه، وتشجيعهم على توجيه ضربات ضد أوكار الخمور والمخدرات، حسب بيانها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

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واختتم البيان: «نشاطر جهاز مكافحة الظواهر السلبية في هذا المصاب، وخالص التعازي لأسرة معتز، وسيبقى بطلًا ورمزًا للانتصار في مكافحة الجريمة وفرض القانون».